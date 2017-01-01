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大リーグ、タイガースに新監督 ガーデンハイアー氏

更新日時：2017年10月21日(土) AM 09:27
　米大リーグ、タイガースは２０日、ガーデンハイアー氏が３年契約で監督に就任したと発表した。５９歳の同氏は２００２年から１４年までツインズを指揮し、６度の地区優勝に導いた。今季はダイヤモンドバックスでベンチコーチを務めた。（共同）

 

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