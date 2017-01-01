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ベーカー監督が退任 大リーグ、ナショナルズ

更新日時：2017年10月21日(土) AM 09:30
　米大リーグ、ナショナルズは２０日、通算１８６３勝を誇るベーカー監督の退任を発表した。同監督は２年契約で昨季からナショナルズを率い、地区連覇を達成したが、２年続けて地区シリーズで敗退した。（共同）

 

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