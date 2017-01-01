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サッカー、武藤と堂安はフル出場 欧州各リーグ

更新日時：2017年10月21日(土) AM 10:45
　サッカーの欧州各リーグは２０日、各地で行われ、ドイツ１部でマインツの武藤嘉紀は、０―２で敗れたシャルケ戦に３トップの一角でフル出場した。オランダ１部でフローニンゲンの堂安律は、０―１で敗れたウィレム２戦にフル出場した。（共同）

 

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