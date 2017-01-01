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テニス年間最優秀選手にムグルサ ウィンブルドン選手権で初優勝

更新日時：2017年10月21日(土) AM 11:54
　女子テニスツアーを統括するＷＴＡは２０日、年間最優秀選手にガルビネ・ムグルサ（スペイン）を選出したと発表した。ムグルサはウィンブルドン選手権で初優勝を果たし、９月には自身初の世界ランキング１位となった。（共同）

 

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