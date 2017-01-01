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サッカー、柴崎はベンチ外 スペイン１部リーグ

更新日時：2017年10月21日(土) PM 10:48
　サッカーのスペイン１部リーグで柴崎岳が所属するヘタフェは２１日、アウェーでレバンテと１―１で引き分けた。左足負傷の柴崎はベンチ外だった。（共同）

 

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