文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

イングランド、マリが４強 サッカーＵ―１７Ｗ杯

更新日時：2017年10月22日(日) AM 02:01
　サッカーのＵ―１７（１７歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）インド大会第１３日は２１日、ゴアなどで準々決勝２試合が行われ、イングランドが米国を４―１で下し、マリはガーナを２―１で破って準決勝に進んだ。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ