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卓球、水谷と丹羽ともに４強逃す 男子Ｗ杯
更新日時：2017年10月22日(日) AM 08:49
卓球の男子ワールドカップ（Ｗ杯）は２１日、ベルギーのリエージュで行われ、シングルス準々決勝で水谷隼（木下グループ）はフランス選手に３―４で敗れ、ベスト４入りを逃した。丹羽孝希（スヴェンソン）もリオデジャネイロ五輪金メダルの馬竜（中国）に１―４で屈した。（共同）
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