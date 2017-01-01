文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

卓球、水谷と丹羽ともに４強逃す 男子Ｗ杯

更新日時：2017年10月22日(日) AM 08:49
　卓球の男子ワールドカップ（Ｗ杯）は２１日、ベルギーのリエージュで行われ、シングルス準々決勝で水谷隼（木下グループ）はフランス選手に３―４で敗れ、ベスト４入りを逃した。丹羽孝希（スヴェンソン）もリオデジャネイロ五輪金メダルの馬竜（中国）に１―４で屈した。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ