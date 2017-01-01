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サッカー川島はフル出場 フランス１部、試合は１―２

更新日時：2017年10月22日(日) AM 09:39
　【メッス（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグでメッスのＧＫ川島永嗣は２１日、ホームでのディジョン戦にフル出場した。試合は１―２で敗れた。

 

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