文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

テニス、ゲルゲスがツアー３勝目 女子クレムリン杯

更新日時：2017年10月22日(日) AM 09:55
　テニスのクレムリン・カップは２１日、モスクワで女子シングルス決勝が行われ、第７シードのユリア・ゲルゲス（ドイツ）がダリア・カサキナ（ロシア）に６―１、６―２で勝って２０１１年以来となるツアー通算３勝目を挙げた。（ＡＰ＝共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ