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決勝は順延、２５日に 高校野球北信越大会

更新日時：2017年10月22日(日) PM 01:46
　２２日に福井県営球場で予定されていた高校野球の秋季北信越大会決勝、日本航空石川―星稜（石川）は雨天のため２５日に順延となった。同球場で午後１時から開始される。

 

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