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阪神、安藤・新井両氏がコーチ ともに今季限りで現役引退

更新日時：2017年10月22日(日) PM 04:48
　阪神は２２日、今季限りで現役引退した安藤優也氏（３９）と新井良太氏（３４）がコーチに就任すると発表した。２３日に記者会見する。

 

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