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オートバイ、マルケス今季６勝目 オーストラリアＧＰ

更新日時：2017年10月22日(日) PM 06:59
　オートバイの世界選手権シリーズ第１６戦、オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）は２２日、オーストラリアのフィリップ島で行われ、最高峰のモトＧＰクラスは総合優勝争いでトップを走る昨季王者のマルク・マルケス（スペイン、ホンダ）が勝ち、今季６勝目、通算３５勝目を挙げた。（共同）

 

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