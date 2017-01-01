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Ｊ１、浦和―Ｇ大阪は引き分け 第３０節最終日

更新日時：2017年10月22日(日) PM 07:54
　明治安田Ｊ１第３０節最終日（２２日・埼玉スタジアム＝１試合）浦和がＧ大阪と３―３で引き分けた。興梠の得点ランク単独トップとなる今季２０点目で３―２としたが、後半ロスタイムに追い付かれた。勝ち点４６で７位。４連敗を免れたＧ大阪は同４１で９位。

 

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