明治安田Ｊ１第３０節最終日（２２日・埼玉スタジアム＝１試合）浦和がＧ大阪と３―３で引き分けた。興梠の得点ランク単独トップとなる今季２０点目で３―２としたが、後半ロスタイムに追い付かれた。勝ち点４６で７位。４連敗を免れたＧ大阪は同４１で９位。