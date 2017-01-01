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自民の単独過半数確実 公明との連立政権継続へ

更新日時：2017年10月22日(日) PM 08:57
　第４８回衆院選の投票は２２日午後８時までに全国で締め切られ、共同通信社の出口調査によると、自民党は単独過半数を上回り、公明党との連立による政権継続が確実になった。

 

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