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社民の照屋氏６選確実、沖縄２区 普天間飛行場抱える選挙区
更新日時：2017年10月22日(日) PM 08:17
沖縄２区で社民党の照屋寛徳国対委員長が自民党前職の宮崎政久氏を破り、６回目の当選確実を決めた。名護市辺野古への移設問題で揺れる米軍普天間飛行場（宜野湾市）を抱える選挙区。野党唯一の候補として反政権票を集め、選挙戦を終始優位に進めた。
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