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ザルツブルク南野は後半途中出場 オーストリア１部

更新日時：2017年10月23日(月) AM 12:46
　サッカーのオーストリア１部リーグ、ザルツブルクの南野拓実は２２日、アウェーのアドミラ戦で１―１の後半途中から出場した。試合はそのまま引き分けた。（ベルリン共同）

 

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