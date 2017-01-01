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スペイン、ブラジルが４強 サッカーＵ―１７Ｗ杯

更新日時：2017年10月23日(月) AM 03:52
　サッカーのＵ―１７（１７歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）インド大会第１４日は２２日、コルカタなどで準々決勝２試合が行われ、スペインがイランを３―１、ブラジルがドイツを２―１で下して４強入りした。２５日の準決勝の組み合わせはブラジル―イングランド、マリ―スペインに決まった。（共同）

 

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