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サッカー、森岡はフル出場 ベルギー１部リーグ

更新日時：2017年10月23日(月) AM 09:22
　【ワーレゲム（ベルギー）共同】サッカーのベルギー１部リーグでワースランドベベレンの森岡亮太は２２日、敵地でのワーレゲム戦にフル出場した。チームは５―２で勝った。

 

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