文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

東証１９９円高 午前９時１５分現在

更新日時：2017年10月23日(月) AM 09:21
　週明け２３日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比１９９円７６銭高の２万１６５７円４０銭となった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ