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阪神、２軍監督に矢野コーチ 来季スタッフ発表

更新日時：2017年10月23日(月) PM 06:28

　阪神は２３日、金本知憲監督が率いて３シーズン目となる来季のコーチ陣を発表した。今季まで掛布雅之氏が務めた２軍監督には矢野１軍作戦兼バッテリーコーチが就く。今季限りで引退した安藤、新井両氏は２軍育成コーチとなる。スタッフは次の通り。

　【１軍】監督　金本知憲（４９）＝東北福祉大　背番号６▽ヘッド兼打撃　片岡篤史（４８）＝同大　８１▽作戦兼総合　高代延博（６３）＝法大　７０▽チーフ兼守備走塁　平田勝男（５８）＝明大　７８▽投手　香田勲男（５２）＝佐世保工高　９０▽同　金村暁（４１）＝仙台育英高　７３▽バッテリー　山田勝彦（４８）＝東邦高　８２▽打撃　平野恵一（３８）＝東海大　７６▽内野守備走塁　久慈照嘉（４８）＝東海大甲府高　７１▽外野守備走塁　中村豊（４４）＝明大　８７▽トレーニング　伊藤敦規（５４）＝福井工大　９１

　【２軍】監督　矢野燿大（４８）＝東北福祉大　８８▽投手　高橋建（４８）＝拓大　７２▽同　福原忍（４０）＝東洋大　８５▽バッテリー　藤井彰人（４１）＝近大　８９▽打撃　浜中治（３９）＝南部高　７９▽守備走塁　藤本敦士（４０）＝育英高　７４▽同　筒井壮（４２）＝明大　９６▽育成　安藤優也（３９）＝法大　８６▽同　新井良太（３４）＝駒大　８３

 

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