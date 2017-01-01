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衆院選、最終当選者決まる 比例東海ブロックの自民・田畑氏

更新日時：2017年10月23日(月) PM 09:49
　衆院選の最終当選者は、比例東海ブロックで自民党が得た最終議席の田畑毅氏。

 

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