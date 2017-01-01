文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
広３―４Ｄ（２３日） ＤｅＮＡ逆転勝ち
更新日時：2017年10月23日(月) PM 09:39
ＤｅＮＡは四回に筒香がソロを放ち、五回に桑原の２点二塁打、ロペスの勝ち越し打で逆転した。六回途中から継投に入り、この回無死満塁は三上、エスコバーでしのいだ。七回からは先発要員の今永が救援して２回を無安打。九回は山崎康が３人で締めた。広島は一回に３点を先取したが、薮田が粘れず五回途中で降板。六回は代打攻勢も実らなかった。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
首相、改憲へ「幅広く合意形成」 衆院選大勝受け会見
与党３１０、全議席が確定 立民５４に躍進、希望５０
ＡＳＥＡＮ、北朝鮮に懸念 伝統友好国も、国防相会議
神鋼アルミ、九州新幹線にも使用 「耐久性問題なし」
１票の格差、来春にも判決 全国１４高裁・支部へ提訴
ＣＳファイナル、ＤｅＮＡが王手 第４戦、広島に４―３で逆転勝ち
自公の議席３１０、与党大勝 立民躍進５４、野党第１党に
ＮＨＫ、障害者キャスター採用 初の試み、東京パラ見据え２人
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
【速報】正午ごろまで湘南新宿ライ･･･
前橋テルサ売却検討 前橋市 ごみ･･･
【速報】自民が５議席独占 群馬県･･･
ザスパ 思い届かず Ｊ３降格圏確定･･･
降格圏のザスパ 群馬県が支援の在･･･
「高崎オーパ」が開業 商都の駅前･･･
ビエンナーレ作品盗難 中之条 ２･･･
みなかみ町長に前田善成氏 若さ前･･･
健大高崎 ７季ぶり県王座 秋季関･･･
Ｏ１５７ 40代男性死亡 感染経路判･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
衆院選2017 関連記事
選挙2017
高校野球情報
高校野球 試合結果
高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
花ごよみ
世界遺産関連記事
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信