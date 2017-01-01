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広３―４Ｄ（２３日） ＤｅＮＡ逆転勝ち

更新日時：2017年10月23日(月) PM 09:39
　ＤｅＮＡは四回に筒香がソロを放ち、五回に桑原の２点二塁打、ロペスの勝ち越し打で逆転した。六回途中から継投に入り、この回無死満塁は三上、エスコバーでしのいだ。七回からは先発要員の今永が救援して２回を無安打。九回は山崎康が３人で締めた。広島は一回に３点を先取したが、薮田が粘れず五回途中で降板。六回は代打攻勢も実らなかった。

 

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