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男子テニス、杉田は１回戦敗退 スイス室内シングルス

更新日時：2017年10月24日(火) AM 08:52
　男子テニスのスイス室内は２３日、スイスのバーゼルで行われ、シングルス１回戦で杉田祐一（三菱電機）はデニス・シャポバロフ（カナダ）に６―４、２―６、６―７で逆転負けし、敗退した。（共同）

 

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