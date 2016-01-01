文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

上毛新聞創刊130周年ロゴ決定　大賞は斎藤さん 

更新日時：2016年11月1日(火) AM 11:00
　上毛新聞社は来年11月の創刊130周年に向け、記念ロゴマークを決定した。

　キャッチコピー「ことば紡いで１３０年」の「紡」の文字を自由にデザインしたマークを公募し、高崎市高関町、東日本デザイン＆コンピュータ専門学校２年、斎藤聖奈さん（20）の作品を大賞に選んだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ