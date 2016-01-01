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群馬県のニュース

食物調理技術検定１級に高校生９人合格 

更新日時：2016年9月1日(木) AM 11:00
　全国高等学校家庭科教育振興会が主催する食物調理技術検定１級に、群馬県の常磐高と高崎商業高の生徒計９人が合格した。

　調理のスペシャリストを目指す高校生のための検定で、授業や部活動で積み重ねた日々の努力が実った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

常磐高の８人

 

土谷舞唯さん

 

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