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群馬県のニュース

イタリアワイン新酒「バランス良い味」　前橋 

更新日時：2016年11月5日(土) AM 06:00
　イタリアワインの新酒、ノベッロの解禁を祝う「ノベッロ祭2016」が４日、前橋市千代田町の中央イベント広場で開かれ、大勢の来場者でにぎわった＝写真。

　市民が中心となって多彩なイベントを行う「Maebashi 45DAYS」の一環。
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