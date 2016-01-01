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群馬県のニュース

今が旬 贈答用ネギの出荷本格化　甘楽富岡 

更新日時：2016年12月9日(金) AM 11:00
　歳暮シーズンを迎え、群馬県の甘楽富岡地域を中心に栽培されている贈答用のネギの収穫と出荷作業が本格化している＝写真。霜が降りて甘みが増した贈答用のネギは今が旬だ。


　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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