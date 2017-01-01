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群馬県のニュース

「立派」「飾りたい」　マンホール鉄ぶた引き渡し　前橋市 

更新日時：2017年10月5日(木) AM 11:00
　前橋市水道局が抽選販売した使用済みの下水道マンホールの鉄ぶたの引き渡しが４日、市内で行われた。

　使用済みの鉄ぶたを販売するのは全国の自治体で初めて。10個に193件の応募があり、競争率は３～41倍だった。市は今後も販売する予定。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

鉄ぶたを持ち帰る購入者（中央）

 

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