文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

矢木沢ダムってすごい！　みなかみ 児童がボートで見学 

更新日時：2017年10月18日(水) AM 06:00
　群馬県の矢木沢ダム（みなかみ町藤原）の供給開始50周年を記念し、群馬用水土地改良区と水資源機構沼田総合管理所は17日、子どもたちにダムの役割を知ってもらう見学会を開いた。

　吉岡明治小の４年生118人が参加し、治水と利水の大切さを学んだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ