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矢木沢ダムってすごい！ みなかみ 児童がボートで見学
更新日時：2017年10月18日(水) AM 06:00
群馬県の矢木沢ダム（みなかみ町藤原）の供給開始50周年を記念し、群馬用水土地改良区と水資源機構沼田総合管理所は17日、子どもたちにダムの役割を知ってもらう見学会を開いた。
吉岡明治小の４年生118人が参加し、治水と利水の大切さを学んだ。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
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