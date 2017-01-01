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《秋季関東高校野球》関学附vs作新学院 ２日続きで順延
更新日時：2017年10月22日(日) AM 06:00
秋季関東高校野球大会１回戦の関学附vs作新学院（栃木）は雨天のため２日続けて順延となりました。
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