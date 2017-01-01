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群馬県のニュース

農大二の斎藤さん優勝　関東高校百人一首県予選 

更新日時：2017年10月23日(月) AM 06:00
　第24回関東地区高校百人一首かるた大会群馬県予選が21、22の両日、前橋市の前橋女子高などで開かれ、農大二高１年の斎藤玄志さんが優勝した。

　上位16人は来月５日に埼玉県上尾市で開かれる関東大会に出場する。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

集中して札を取り合う高校生

 

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