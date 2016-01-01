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群馬県のニュース

秋バラ 色濃く　前橋の敷島公園　きょうからフェスタ 

更新日時：2016年10月22日(土) AM 06:00
　「秋のバラフェスタ」が22日、前橋市の敷島公園ばら園で始まる。バラが約600種7000株植えられていて、赤や白の色鮮やかな花が来園者を迎えている＝写真。11月６日まで。

　22日は先着300人に前橋産の切りバラを無料配布する。入園無料。問い合わせは同事務所（電話027-225-2116）へ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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