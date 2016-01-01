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群馬県のニュース

28歳教諭を停職処分　飲酒運転者に車貸す　群馬県教委 

更新日時：2016年10月27日(木) AM 06:00
　知人男性が飲酒していると知りながら車を貸したとして、群馬県教育委員会は26日、東毛地域の公立小学校の女性養護教諭（28）を停職６カ月の懲戒処分にしたと発表した。

　処分は同日付。女性教諭は依願退職した。
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