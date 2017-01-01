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群馬県のニュース

合格勝ち取れ 絵馬で祈願　桐生天満宮 

更新日時：2017年1月13日(金) AM 06:00
　大学入試センター試験（14日から）が目前に迫っている。

　学問の神様として知られる「菅原道真公」を祭る群馬県の桐生天満宮（桐生市天神町）を多くの受験生が訪れ、合格を祈願する絵馬を奉納している＝写真。
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