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群馬県のニュース

警察官にも英会話　対応学ぶ　高崎署 

更新日時：2017年6月29日(木) AM 11:00
　高崎署（神野明男署長）は28日、群馬県高崎市の同署で、英会話教室を始めた。

　市国際交流員のミーガン・エイトケンヘッドさん（41）を講師に招き、希望した署員ら30人が外国人への適切な対応について学んだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

ミーガンさんの質問に答える署員ら

 

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