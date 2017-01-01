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群馬県のニュース

「一汁一菜を大切に」　土井善晴さん講演　高崎 

更新日時：2017年7月9日(日) AM 11:00
　女性限定会員組織、上毛新聞レディースクラブ「ｙｅｌｌ（　エール　）」の本年度２回目となる講演会が８日、高崎市の群馬音楽センターで開かれた。

おいしいもの研究所代表で、料理研究家の土井善晴さんが「“料理する意味”を考える」をテーマに講演し、約１７００人が耳を傾けた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

食事について語る土井さん

 

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