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群馬県のニュース

ダリア８００株大輪咲かせ　前橋 

更新日時：2016年8月26日(金) AM 09:00
　前橋市柏倉町のぐんまフラワーパークでダリアの花が見頃を迎え、来園者を楽しませている＝写真。

　10月30日までダリアフェスタを開催中。

　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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