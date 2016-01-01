文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

峠越えの上杉軍勢再現　みなかみ・猿ケ京温泉で武者行列 

更新日時：2016年10月23日(日) AM 06:00
　三国峠を越えて関東に出兵した戦国武将、上杉謙信の軍勢などを再現した武者行列が22日、みなかみ町の猿ケ京温泉で行われた。

　町民をはじめ県内各地から集まった約120人が甲冑かっちゅう姿で練り歩き＝写真、観光客や歴史ファンを楽しませた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ