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群馬県のニュース

「ネコ歩き」展 入場１万人　関口さん家族に記念品 

更新日時：2017年5月7日(日) AM 06:00
　群馬県高崎市旭町の高崎高島屋で開催中の写真展「岩合光昭の世界ネコ歩き」（上毛新聞社主催）の入場者が６日、１万人に達した。

　１万人目は同市吉井町の会社員、関口慎生さん（41）と妻の康子さん、長女の詩乃さん（９）、長男の誠生君（６）一家。

　８日まで。午前10時～午後６時半（最終日は同４時半）。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

記念品を受け取った関口さん一家

 

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