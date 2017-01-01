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群馬県のニュース

前橋殺傷死刑判決から１年　遺族　癒えぬ悲しみ 

更新日時：2017年7月20日(木) AM 11:00
　前橋市で2014年に高齢者３人が相次いで殺傷された事件で、強盗殺人罪などに問われた土屋和也被告（28）＝控訴中＝に前橋地裁が裁判員裁判で死刑判決を言い渡してから、20日で１年になる。

　遺族の悲しみや苦しみは今も癒えない。一方、一審で多くを語らなかった土屋被告は判決後の取材にも自らの心境を明かしていない。
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