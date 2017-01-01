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群馬県のニュース

上武大創立50周年　絵手紙の小池さん公開講座 

更新日時：2017年10月9日(月) AM 06:00
　上武大の創立50周年記念事業企画「いのち」が８日、群馬県高崎市の上武大高崎キャンパスで開かれた。

　日本絵手紙協会創立者で上武大手がき文化研究所長の小池邦夫さんの公開講座＝写真＝や、さまざまな分野の専門家によるトークショーなどが開かれた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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