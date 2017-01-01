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群馬県のニュース

境内の砲弾処理 結論は先送り　沼田・榛名神社 氏子総代会 

更新日時：2017年10月22日(日) AM 06:00
　境内にある砲弾を撤去するため陸上自衛隊不発弾処理隊が沼田市榛名町の榛名神社（金子浩隆宮司）に出動し、神社側が撤去を拒否した事案で、神社は21日までに氏子総代会を開き、砲弾の管理を諮ったが、結論は出なかった。

　神社側は関係各所と協議しながら、慎重に方向性を決定したいとしている。
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