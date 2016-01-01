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群馬県のニュース

「日本茶の味　分かった」　北小で親子学習会　高崎 

更新日時：2016年11月23日(水) AM 11:00
　親子学習会「癒やしの時間　日本茶を知る」が22日、高崎北小で開かれた。

　５年生と保護者約70人が楽しみながら日本茶について知識を深めた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

日本茶の入れ方を学ぶ児童ら

 

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