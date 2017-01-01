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群馬県のニュース

「献穀粟」給食で提供　前橋 

更新日時：2017年1月27日(金) AM 11:00
　皇室の新嘗祭（にいなめさい）に献上するため群馬県前橋市宮城地区で70年近く栽培されている「献穀粟（けんこくあわ）」が26日、前橋宮城小（吉田矛校長）の給食で提供された。

　児童は白米とアワを混ぜたあわ飯を味わい、地域への親しみを深めた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

「献穀粟」を食べる児童

 

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