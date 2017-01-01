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群馬県のニュース

《新緑》一般開放 370本ツツジ彩る　前橋・敷島浄水場 

更新日時：2017年5月4日(木) AM 06:00
　前橋市水道局の敷島浄水場は５日まで一般開放された。

　木々に囲まれた場内を、40種約370本のツツジが彩っている＝写真
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