前橋育英、健大高崎ともに初戦突破 春季関東高校野球
更新日時：2017年5月21日(日) AM 06:00
【水戸＝宮崎浩治、椛沢基史、中里圭秀】
高校野球の第69回春季関東地区大会初日は20日、茨城県の水戸市民球場などで１、２回戦の各２試合を行い、前橋育英と健大高崎がともに初戦を突破した。２回戦から登場した育英は駿台甲府（山梨２位）との延長戦を１―０で制し、８強に進出。健大は１回戦で石岡一（茨城４位）を７―０と八回コールドで下した。大会第２日の21日は２回戦の残り６試合を行い、健大がひたちなか市民球場の第３試合（午後２時開始予定）で山梨学院（山梨１位）と対戦する。
▽２回戦
（水戸市民）
駿台甲府（山梨２位）
０００ ０００ ０００ ０―０
０００ ０００ ０００ 1x―１
前橋育英（群馬１位）
（タイブレーク十回）
▽二塁打 花輪 堀口
▽１回戦
（水戸市民）
石岡一（茨城４位）
０００ ０００ ００―０
３００ １１０ ０2x―７
健大高崎（群馬２位）
（八回コールド）
▽三塁打 安里 小野寺
▽二塁打 大越 渡口
▽１回戦
横浜（神奈川）
１００ ３０３ ３―10
０００ ０００ ０―０
土浦湖北（茨城）
（七回規定によりコールドゲーム）
（横）塩原、万波－福永、辻村
（土）矢萩、池田、田島－永長
▽本塁打 長南（横）
▽２回戦
東海大相模（神奈川）
７３３ ０１―14
００２ ００―２
千葉敬愛
（五回規定によりコールドゲーム）
（東）秋田、野口－山田翔
（千）新原、石山－香取
▽本塁打 黒沢（東）
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駿台甲府（山梨）―前橋育英 10回裏育英、１死二、三塁、黒沢の左犠飛で三走田中（７）が本塁を突きサヨナラ＝茨城・水戸市民
石岡一（茨城）―健大高崎 ４回裏健大２死二塁、小野寺が小野をかえす右越え３塁打を放ち４点目＝茨城・水戸市民