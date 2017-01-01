健大高崎も８強 関東高校野球 群馬県勢きょう準々決勝
更新日時：2017年5月22日(月) AM 06:00
【茨城＝宮崎浩治、中里圭秀】高校野球の第69回春季関東地区大会第２日は21日、茨城県ひたちなか市民球場などで２回戦６試合を行い、ベスト８が出そろった。健大高崎は山梨学院（山梨１位）を４－３で下し、群馬県勢は前橋育英と合わせて２校とも８強入りした。大会第３日は22日、準々決勝４試合を行い、育英は水戸市民球場の第１試合（開始予定午前10時）で浦和学院（埼玉１位）、健大はひたちなか市民球場の第２試合（開始予定午後０時半）で東海大相模（神奈川１位）と対戦する。
▽２回戦（ひたちなか市民）
山梨学院（山梨１位）
０００ ０００ ００３－３
０００ ０２０ ２０×－４
健大高崎（群馬２位）
【山】宮内、石井、栗尾－山本、五十嵐
【高】竹本－安藤
▽二塁打 堀江（健）
横浜（神奈川）
０００ ０００ ０００－０
０００ ０００ ２０×－２
浦和学院（埼玉）
【横】板川－福永
【浦】渡辺、佐野－秋山
白鴎大足利（栃木）
００１ ０００ ００－１
２０１ ００２ １2x－８
霞ケ浦（茨城）
（八回規定によりコールドゲーム）
【白】北浦、仁見－和家
【霞】遠藤－鈴木
▽本塁打 木村（霞）
日大三（東京）
０１８ ０００ ０１０－10
０３２ ２００ ０２０－９
専大松戸（千葉）
【日】桜井、柿沢－津原
【専】浜名、川上、古川－本橋
▽本塁打 桜井（日）
明秀学園日立（茨城）
２００ ００－２
11０１ ５×－17
作新学院（栃木）
（五回規定によりコールドゲーム）
【明】猪狩、粂－渡辺
【作】篠原、高山－加藤
▽本塁打 原（明）
花咲徳栄（埼玉）
【お知らせ】上毛新聞携帯ニュースサイト「じょうもばいる」
０００ ２２３ ０００ ２－９
００５ ０１０ ００１ 3x－10
早実（東京）
（タイブレーク十回）
【花】綱脇、清水－須永
【早】今井、池田、赤嶺、服部－野村
▽本塁打 野村、千丸（花）清宮（早）
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山梨学院（山梨）－健大高崎 ９回に３点を奪われたが、気迫の投球で完投した健大の竹本＝茨城県・ひたちなか市民