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登録３周年を記念「高山社」ポスター 西日本で重点掲示
更新日時：2017年6月30日(金) AM 11:00
世界文化遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の登録３周年を記念し、群馬県藤岡市は高山社跡のＰＲポスターを作製した＝写真。
高山社の卒業生の出身地や授業員の派遣先として多かった西日本で重点的に掲示した。市教委文化財保護課は「高山社から養蚕を学んだ人たちの子孫の関心を高めたい」と意図を説明する。
※詳しくは
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