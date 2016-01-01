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群馬県のニュース

洗える和紙でバッグ　英の大学院生が報告 

更新日時：2016年10月12日(水) AM 06:00
　群馬県桐生市内にインターンシップで滞在し繊維技術を学んだ、ロンドン芸術大大学院の女子大学院生５人が11日、同市織姫町の桐生地域地場産業振興センターで成果を報告した＝写真。

　桐生の伝統的な技術を応用して新製品を開発し、市内の協力企業などに紹介した。
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