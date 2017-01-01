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群馬県のニュース

伊勢守と新陰流 知って　前橋で児童前に迫真の演武 

更新日時：2017年1月18日(水) AM 06:00
　郷土の偉人について学ぼうと、群馬県の前橋原小（小板橋典貴校長）は17日、前橋市生まれの剣術家、上泉伊勢守信綱についての講演会を開いた。

　１～６年生451人が地域ゆかりの人物や文化に触れた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

新陰流の演武に見入る児童

 

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